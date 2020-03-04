الديوانية: حملة لتعفير المدارس ضمن اجراءات مواجهة كورونا

2020/03/04 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية عن انطلاق حملة لتعفير جميع مدارس المحافظة ضمن اجراءات وقائية لمكافحة مرض كورونا. وقال بيان للمديرية وتلتقه وكالة صدى , إن تربية المحافظة وجهت مدراء ادارات المدارس بالتعاون مع الفرق الصحية في المحافظة كونها ستقوم بتعفير بنايات المدارس في عموم المحافظة.

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