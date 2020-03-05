العتبة الحسينية المقدسة تقررعدم إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الحالي

2020/03/05 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت العتبة الحسينية المقدسة عدم إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الحالي بسبب الوضع الصحي الراهن.

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