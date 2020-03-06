بالصور.. عبد المهدي يطلع على اجراءات الوقاية من 'كورونا' في منفذ الشلامجة

2020/03/06 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء المستقيل، عبد المهدي، اليوم الجمعة، الى منفذ الشلامچة الحدودي مع ايران للاطلاع على اجراءات الوقاية من فايروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب عبد المهدي الاعلامي.



من جهتها افادت دائرة صحة الكرح في وقت سابق ، بأن عبد المهدي اطلع على اجراءات الفحص من فيروس كورونا في مطار بغداد الدولي، مشيرة الى أن عبد المهدي" أطلع عن كثب على أداء الكادر المتميز وأشاد بعملهم وعمل كل الكوادر الصحية".

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