بالتفاصيل فصائل مسلحة تهدد مشروع ميناء الفاو..عبد المهدي ذهب “كمفاوض” وليس لمتابعة كورونا والشركة الكورية ترد

2020/03/06 | 15:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عندما وصل رئيس الوزراء المستقيل، اليوم الجمعة، الى محافظة البصرة، لم يكن يدور في فكر السياسي “المتغيب طوعاً” عن الاجتماعات الرسمية سوى إنقاذ الموقف في اقصى الجنوب هناك عند مشروع كاسر الامواج لميناء الفاو الكبير.وتُجمع عدة مصادر تحدثت إليها “يس عراق”، ان “زيارة عبد المهدي الى البصرة تحديداً وليس الى محافظة […]

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