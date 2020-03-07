تحالف الفتح:لا وجود لأي حراك سياسي يهدف الى اعادة المستقيل عبد المهدي

2020/03/07 | 15:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، السبت على تقارير إعلامية تحدثت عن حراك سياسي لإعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى السلطة من جديد.وقال قدو، “لا وجود […]

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