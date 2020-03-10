عبد المهدي يوجه بالالتزام بمقررات خلية الأزمة

2020/03/10 | 11:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعا بخلية الأزمة بشأن كورونا، فيما شدد على ضرور الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذه...

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