التيار الصدري: لدينا القدرة على منع تمرير أي مرشح مرفوض

2020/03/10 | 18:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء، 10 آذار، 2020، أن أي مرشح مرفوض شعبياً، لا يمكن تمريره في البرلمان العراقي، وهذا الرفض سيكون له رفض سياسي مساند.وقال القيادي […]

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