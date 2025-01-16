وزراء الثقافة العرب يؤكدون على وجوب تطوير الصناعات الثقافية في الوطن العربي

2025-01-16 03:00:05 - المصدر: كونا

الرباط - 15 - 1 (كونا) -- اكد وزراء الثقافة العرب اليوم الاربعاء على وجوب تطوير الصناعات الثقافية والابداعية في الوطن العربي باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة ال24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي أقامته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية تحت شعار (الصناعات الثقافية والابداعية وتحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي).ودعا البيان إلى إطلاق منصة عربية تشكل ملتقى للجهود ومنصة للتجارب والخبرات للتغلب على التحديات واستثمار الامكانات الثقافية المتنوعة والفنية في الدول العربية من اجل تثمين الصناعات الثقافية والابداعية لتغدو ذات قيمة مضافة.وفي هذا السياق أقر الوزراء مشروع الخطة الاستشرافية لتطوير الصناعات الثقافية في الدول العربية واعتمدوا مخرجات اللجنة الدائمة للثقافة العربية كما وافقوا على طلب العراق استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر. (النهاية) م ر ي / ر ج