عبدالمهدي يترأس اجتماعا خاصا حول الموازنة وانخفاض اسعار النفط ومواجهة فايروس كورونا

2020/03/11 | 17:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ،صباح اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا ، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف […]

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