عبد المهدي يوافق على استمرار مسؤول في أمانة بغداد بمنصبه

2020/03/12 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] وافق رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على استمرار كريم عزيز خضر بمنصب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية.

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