أمين بغداد يشرف على تشغيل منظومة إدارة محطات الصرف الصحي

2025-01-11 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأشرف أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، على تشغيل منظومة (SCADA) لإدارة ومراقبة وتشغيل محطات الصرف الصحي عن بُعد.وذكر بيان لأمانة بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم أشرف على تشغيل منظومة (SCADA) لإدارة ومراقبة وتشغيل محطات الصرف الصحي عن بُعد التي تم نصبها مؤخراً من قبل دائرة مجاري بغداد".وأضاف البيان، أن "محطات الصرف الصحي أُنشئت بأحدث التقنيات العالمية، بهدف متابعة آلية عمل المحطات وخطوط الطاقة والمولدات المشغلة لها، ضمن غرفة العمليات المركزية التي يتم تفعيلها خلال موجات الأمطار، بغية إدارة عمليات تصريف المياه بشكل عاجل ومنظم في عموم مناطق العاصمة".