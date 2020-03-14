التحالف بقيادة أمريكا يعلن وقوع إصابات بين جنوده في

2020/03/14 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم السبت، عن وقوع إصابات بين جنوده في القصف الذي استهدف معسكر "التاجي" شمالي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت رويترز عن التحالف الدولي قوله، إن "ثلاثة من قواته أصيبوا في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق".

ووفق قيادة العمليات المشتركة العراقية فإن الهجوم على قاعدة التاجي كان عبر 33 صاروخ كاتيوشا تسبب بإصابة عدد من الجنود العراقيين بجروح بالغة.

والهجوم كان الثاني من نوعه خلال أيام، بعد سقوط 10 صاواريخ على القاعدة الاربعاء خلفت قتيلين في صفوف القوات الأمريكية وثالث بريطاني.

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