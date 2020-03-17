اصابة موظفين اثنين في منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا

2020/03/17 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفايروس كورونا المستجد بين موظفي المنظمة.وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين، إن "الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل، قبل تأكيد إصابتهما بـCOVID-19".والصحة العالمية مقرها في سويسرا، الدولة التي سجلت أكثر من 2330 إصابة بفايروس كورونا المستجد حتى اليوم.

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