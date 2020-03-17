مصدر محلي: الجيش يتسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي

2020/03/17 | 21:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر محلي في محافظة الانبار، الثلاثاء، بأن الجيش العراقي تسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

وقال المصدر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الجيش العراقي تسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها في محطة قطار الفوسفات جنوب مدينة القائم (٣٦٠كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات التحالف انسحبت من قاعدة القائم قبل ايام الى قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي".





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