البنتاغون: ما زلنا نبحث كيفية الرد على مهاجمة قواتنا في العراق

2020/03/18 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية، وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.وفي إفادة صحفية قال جوناثان هوفمان: ”ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأمريكية في أي مكان في العالم.نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا“.وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين، يوم السبت، في هجوم صاروخي، مما زاد من المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

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