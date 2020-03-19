مصدر: القوى الشيعية ستجتمع مع الحكيم لاقناعه برفض تكليف الزرفي

2020/03/19 | 16:46 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، ان “القوى السياسية ستجتمع مساءا في منزل زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم”.وقال المصدر لـ/SNG/، انه “من المرجح ان تعقد القوى السياسية اجتماعا لمناقشة مسألة الضغط على رئيس الجمهورية، برهم صالح، لسحب تكليف، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الانتقالية”.واضاف، ان “الانظار تتجه الى اسناد مهمة التكليف الى “نعيم ...

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