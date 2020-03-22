مصدر: القوى الشيعية ترشح ثلاث رؤساء جامعات بديلة للزرفي

2020/03/22 | 00:16 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر سياسي، الاحد، عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوى الشيعية رشحت ثلاث شخصيات أكاديمية بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

واضاف انه "تم ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها"، مشيرا الى انه "في حال فشل الاتفاق سيمضي الزرفي".

وتابع ان "الاسماء المطروحة هي احمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية ومنير السعدي رئيس جامعة العين (كربلاء) سابقا، ومحسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقاً".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ17 من اذار الحالي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ولاق هذا التكليف رفض من قبل عدد من الكتل السياسية.





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