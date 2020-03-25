2020/03/25 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة قتلت عائلة كاملة واحرقت منزلها جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا سكنيا في منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد، واطلقت النار على ساكنيه ما ادى الى مقتلهم في الحال"، مبينا ان "المسلحين قاموا بعد ذلك باحراق المنزل".

واضاف انه "بعد الانتهاء من جريمتهم قاموا بنصب عبوة ناسفة بالقرب من المنزل، واثناء وصول القوات الامنية انفجرت العبوة ما ادى الى اصابة جندي بجروح مختلفة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون عائلة كاملة ويحرقون منزلها جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون عائلة كاملة ويحرقون منزلها جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).