رئيس انتر ميلان: ضم ميسي مازال قائما

2020/04/06 | 19:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

رفض ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق، استبعاد إمكانية انضمام ليونيل ميسي قائد برشلونة، لصفوف النيراتزوري.

وقال موراتي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "أعتقد أن ضم ليونيل ميسي حلم مشروع بالنسبة لنا، ربما لم يكن حتى قبل أزمة كورونا".

وأضاف "ميسي في المرحلة الأخيرة من عقده، وبدون شك إحضاره إلى إنتر يتطلب مجهودات هائلة، أعتقد أننا سنرى أشياء غريبة في نهاية العام الحالي".

وتابع "لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب جيد يهتم بحياته المهنية، سنرى ما إذا كان سيدخل في صفقة تبادل مع لاعبين أكثر أهمية مثل ليونيل ميسي أم لا".

ويعد لاوتارو مهاجم إنتر ميلان، هدفًا محوريًا بالنسبة لبرشلونة، حيث يسعى النادي الكتالوني للتعاقد معه كي يصبح خليفة لويس سواريز.

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