“العهد نيوز” تنشر نص قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة عبد المهدي

2020/04/07 | 23:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الثلاثاء، عن قرارات اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقالت اللجنة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انها “ناقشت القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، ولتخصيص مبالغ مالية […]

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