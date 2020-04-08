2020/04/08 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا، أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.وذكرت المنظمة أنها تتلقى “تحديثات أسبوعية” من وزارة الصحة الكورية الشمالية، وأن هذا البلد الآسيوي المنعزل لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تنقل تأكيد كوريا الشمالية خلوها من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تنقل تأكيد كوريا الشمالية خلوها من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).