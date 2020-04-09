عبد المهدي يؤكد ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لعودة العراقيين في الخارج

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رئيس الوزراء المستقيلعادل عبد المهدي، ان الاخير ترأس الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج، فيما أصدر عدة قرارات بهذا الشأن.

واكد عبد المهدي على ضرورة إيجاد الحلول لعودة العراقيين في الخارج، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى على أن تكون عودتهم خاضعة لإجراءات وزارة الصحة، موجها مؤسسات الدولة بتوفير الاستعدادات اللازمة لتلبية متطلباتهم كلّ بحسب تخصصه، وأن تأخذ القوات المسلحة العراقية دورها في مرافقة العائدين وتقديم الدعم اللوجستي لحين الانتهاء من مدة الحجر.

وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة الداخلية بالاحتفاظ بجوازات سفر العراقيين العائدين من الخارج لدى دائرة الجوازات، لحين الانتهاء من مدة الحجر الصحي.اضافة الى قيام وزارة الخارجية بإعلام العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم والموافقة عليها، فضلاً عن تنظيم جداول وقوائم بأسماء العراقيين الراغبين بالعودة.

كما تقررقيام وزارة النقل بإعداد جدول بالرحلات وتهيئة الباصات اللازمة لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي, وقيام وزارة الصحة بتهيئة ملاك من الأطباء الاختصاص والملاكات الصحية من المتطوعين في المطارات، لغرض توعية العائدين.

كما تقرر خلال الاجتماع ان يكون دخول الجثامين إلى العراق بحسب القوانين النافذة ومعاملة المرافقين للجثامين مساواةً بالوافدين من خارج العراق فيما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا.

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