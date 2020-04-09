قيادة عمليات الفرات الأوسط تعفر ٣ مناطق في كربلاء المقدسة

2020/04/09 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت قيادة عمليات الفرات الأوسط واللواء 26 بالحشد، الخميس، مناطق التعليب والضباط والمحاربين في محافظة كربلاء المقدسة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات الفرات الأوسط وبالتعاون مع اللواء 26 في الحشد الشعبي والجهات الحكومية والصحية عفرت مناطق التعليب والضباط والمحاربين في محافظة كربلاء المقدسة.وأضاف ان، المهمة انجزت خدمة للصالح

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