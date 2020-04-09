العراق: تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي

2020/04/09 | 14:46 - المصدر: فرانس 24

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عقب اعتذار عدنان الزرفي عن رئاسة الحكومة، كلف الرئيس العراقي برهم صالح الخميس رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة.



وأمام الكاظمي 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية.



ويعيش العراق أزمة سياسية منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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