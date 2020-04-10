اختتام الصفحة الاولى من عملية أبطال النصر الثانية بتفتيش 12000 كم غرب الأنبار

2020/04/10 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الحشد الشعبي والجيش،امس الخميس، الصفحة الاولى من عملية ابطال النصر الثانية بتفتيش 12000كم مربع غرب الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان، انه “بتنسيق عال بين قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي وضمن الاهداف المرسومة وفق معلومات استخبارية دقيقة جاءت هذه العملية بعدما شهدت المنطقة تحركات وعودة الخلايا الارهابية من جديد وتعرض

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