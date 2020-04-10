مدير صحة كربلاء: مستشفى الشهيد المهندس ستضيف خدمة أساسية للمحافظة

2020/04/10 | 18:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة محافظة كربلاء المقدسة صباح الموسوي، الجمعة، أن مستشفى القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ستضيف خدمة أساسية وكبيرة لاهالي المحافظة، فيما رجح أن تكون المحافظة خالية من فيروس كورونا قريبا.وقال الموسوي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، إن “مستشفى القائد

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