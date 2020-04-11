عبد المهدي: ستبقى بصمات الچادرچي مدرسة للأجيال

2020/04/11 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، برحيل المعماري العراقي الكبير رفعت الچادرچي.

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