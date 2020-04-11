آمر اللواء 43 بالحشد يشارك بغسل وتكفين ودفن ضحايا كورونا

2020/04/11 | 10:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر آخر اللواء 43 بالحشد الشعبي مفيد العكيلي، الجمعة، إلى غسل وتكفين ضحايا فيروس كورونا.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان العكيلي بادر شخصيا بتغسيل وتكفين ودفن الضخايا تشجيعا للكوادر الطبية وتلبية لنداء المرجعية وتيمنا بروح الوفاء التي يحملها أبناء الحشد الشعبي.وأضاف ان هذه المبادرة كانت محط ترحيب من قبل فرق

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