2020/04/11 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد السياسي العراقي المقرب من الإدارة الأميركية انتفاض قنبر، اليوم السبت، نصب أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق، موضحا أن ذلك جاء من أجل حماية القوات الأمريكية في القواعد العسكرية من صواريخ مليشيات ايران.

وافاد صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من اليوم بتفعيل أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأمريكية بالقواعد التي تعرضت لهجمات سابقا اودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وقال قنبر، لشفق نيوز، ان "أنظمة باتريوت الدفاعية، متطورة جداً، وهي قادرة على اسقاط كافة الصواريخ، التي تطلقها المليشيات المسلحة المدعومة من طهران، وهدف نصب هذه الصواريخ جاء من أجل حماية القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق من هجمات تلك الصواريخ".

وبين ان "أنظمة باتريوت الدفاعية، قادرة على اسقاط الصواريخ الذكية، وليس فقط الصواريخ، التي تستخدم من قبل المليشيات المدعومة من ايران"، مؤكدا ان "الادارة الأمريكية، تعمل كل ما بوسعها من أجل حماية جنودها في العراق، ومنع وقوع اي ضرر او اذى بهم نتيجة الهجمات من قبل وكلاء ايران في العراق".

وتتعرض قواعد عسكرية، تضم قوات أجنبية في العراق، لهجمات صاروخية من قبل فصائل مرتبطة إيرانية، بحسب اتهامات امريكية.

وعقب هجمة أودت بحياة متعاقد أميركي في قاعدة عسكرية بالعراق، أواخر 2019، ردت الولايات المتحدة بقتل القيادي العسكري الإيراني البارز، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وردت إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، لكن من دون إيقاع ضحايا وسط الأميركيين، وتواصلت الهجمات ضد قواعد تضم قوات أجنبية منذ ذلك الحين.

وتبنى البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة إلى العمل على إخراج القوات الأجنبية في البلاد، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشبث بإبقاء قوات بلاده وهدد بغداد بعقوبات قاسية في حال أصرت على الرحيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من واشنطن بشأن "باتريوت" في العراق: ستطيح بصواريخ الميلشيات كافة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من واشنطن بشأن "باتريوت" في العراق: ستطيح بصواريخ الميلشيات كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).