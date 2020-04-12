نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: نشكر محافظ كربلاء لقيامه بتوزيع أكثر من 2800 قطعة سكنية لشرائح مختلفة من ابناء المحافظة بينهم الصحفيون

2020/04/12 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، محافظ كربلاء نصيف الخطابي لقيامه بتوزيع أكثر من 2800 قطعة سكنية لشرائح مختلفة من ابناء كربلاء بينهم الصحفيون.وقال اللآمي في تغريدة له على موقع/ تويتر/ وتابعته وكالة صدى ” شكرا لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي لقيامه بتوزيع أكثر من 2800 قطعة سكنية لشرائح مختلفة من

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