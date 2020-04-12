ارتفاع الإصابات بكورونا في تركيا إلى قرابة 57 ألف حالة

2020/04/12 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198.وسجلت الوزارة 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة، فيما تعافى 481 مريضا منذ يوم أمس السبت.وتماثل للشفاء إجمالا 3446 شخصا من مرضى كورونا.

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