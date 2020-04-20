رفع توصيات لعبد المهدي لمعاجلة قضايا فنية تخص حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2020/04/20 | 19:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع توصيات لعبد المهدي لمعالجة القضايا الفنية المتعلقة بحصة اقليم كوردستان من الموازنة

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