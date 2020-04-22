نائبة: رسالة عبد المهدي حسمت التفكير بالابقاء على حكومته

2020/04/22 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي, الأربعاء، أن رسالة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الى مجلس النواب حسمت تفكير بعض الأطراف السياسية بعرقلة تمرير المكلفين لاجل الإبقاء على حكومة عبد المهدي, مطالبة القوى السياسية بتسهيل مهمة الكاظمي .وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الرسالة التي وجهها رئيس […]

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