عبد المهدي يربط ألوية بالحشد بالقائد العام للقوات المسلحة

2020/04/22 | 14:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قراراً بربط أربعة ألوية في الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة.

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