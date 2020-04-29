2020/04/29 | 17:52 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تعلن شفاء 9 مصابين بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مدينة الطب تعلن شفاء 9 مصابين بكورونا
اخبار مباشرة
مدينة الطب تعلن شفاء 9 مصابين بكورونا
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تعلن شفاء 9 مصابين بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الطب تعلن شفاء 9 مصابين بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).