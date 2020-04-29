صلاح العرباوي يعلن انسحابه من تيار الحكمة

2020/04/29 | 18:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، اليوم الاربعاء، عن انسحابه من تيار الحكمة الوطني.

وقال العرباوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يعيش وطننا الحبيب أزمات مركبة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وصحية وغيرها، والثابت في هذه الأزمات انها تتوالد من بعضها لتوفر البيئة الحاضنة لها المتمثلة بانعدام ثقافة المواجهة وشيوع ظاهرة الترحيل والتفرج على تعاظم الأزمة دون ادنى إرادة لحلها".

واضاف ان "العراق اليوم يختلف عن ما قبل وصدقت المرجعية الدينية العليا عندما قالت ان عراق ما قبل الأول من تشرين الاول يختلف عن عراق ما بعده عطفا على الحالة التي عكستها التظاهرات الشعبية الحقة المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وما عاد ممكنا لمعادلات ٢٠٠٣ ان تكون ماضية وفاعلة في عراق ٢٠٢٠".

وبين ان "المتغيرات كثيرة وخطيرة وواهم من يعتقد انها نتاج مرحلة وستنتهي انما هي مؤشر على نوع جديد من حركة المجتمع تتطلب وعيا سياسيا قادرا على تفكيكها واستيعابها واعادة تركيبها وفق مصلحة العراق ومصلحة الاجيال القادمة".

ولفت الى انه "وفقا لكل المعطيات وبعد قراءة للأحداث ومآلاتها، وحتى نصل لمرحلة نكون فيها فعالين أكثر بما يتعلق بحياة المواطن وخلق بيئة سياسية شبابية، قررت الانسحاب من تيار الحكمة الوطني والانضمام الى المساحة الاوسع من الحزبية والجهوية والإلتقاء مع الجميع في إطار الوطن والهوية العراقية العابرة للعناوين الخاصة".

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