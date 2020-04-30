الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش جنوبي سامراء

2020/04/30 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت قوة من قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مضافة تابعة لتنظيم داعش الاٍرهابي جنوبي سامراء.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، إن "معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي تُفيد بوجود مضافة تستغلها فلول داعش لتنفيذ هجماتهم على القوات الأمنية في منطقة الفرحاتية خارج قاطع المسؤولية".

وأضاف، أن "قوة من اللواء ٣١٥ بأمرة آمر اللواء والطوارئ والاستخبارات والهندسة بالاضافة إلى الحركات قامت بمداهمة المنطقة حيث تم العثور على المضافة التابعة للعدو الداعشي وتدميرها بالكامل".

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