العتبة الحسينية توزع 120 ألف سلة غذائية على عوائل مستحقة

2020/05/01 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة في العراق اليوم الجمعة، عن توزيع 120 ألف سلة رمضان الغذائية و50 مليون دينار على العوائل المستحقة....

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