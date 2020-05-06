2020/05/06 | 08:33 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 08:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).