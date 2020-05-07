وزارة الثقافة تعلن تكليف

2020/05/07 | 23:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد ذكر مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، تكليف {نوفل هلال ابو رغيف} بمهام وكيل الوزارة.وقال المصدر، ان "أمراً وزارياً صدر بتكليف {أبو رغيف} بمهام وكيل الوزارة بالنظر لتوافر الشروط والخصائص الأساسية لشغل الموقع" مبينا ان "هذا التكليف يأتي بعد شغور مواقع وكيلي الوزارة بعد إحالتهما على التقاعد".وبين ان "الأمر شمل تكليف شخصية أخرى من خارج الوزارة بموقع الوكيل الآخر، ولحين استكمال إجراءات التثبيت أصولياً للمواقع المذكورة".يشار الى ان الدكتور نوفل أبو رغيف الذي يحمل شهادتي فلسفة الآداب والقانون والذي تسلم مؤخراً مهام وكيل الوزارة كان قد شغل ادارات ومسؤوليات متعددة على مدى سبعة عشر عاما في الوزارة ومن أبرزها مدير عام الشؤون الثقافية العامة ومدير عام السينما والمسرح ومدير عام ثقافة الاطفال ومواقع ومهام ومسؤوليات اخرى على امتداد مسيرته الوظيفية والمهنية.كما يشغل أبو رغيف عضوية اتحاد الأدباء والكتاب في العراق واتحاد الكتاب العرب وعضو متمرس في نقابة الصحفيين العراقيين ، وقد صدر له اكثر من اثني عشر كتاباً في النقد والابداع والدراسات الأكاديمية وصدرت عّن تجربته العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه وكتب مستقلة لنقاد عراقيين وعرب واجانب ، وقد رأس نوفل ابو رغيف الدورة الأولى والثانية لمعرض بغداد الدولي للكتاب كما ترأس مهرجان بغداد الدولي للمسرح ومعرجان ربيع الطفولة في العراق ومثل العراق في مهرجانات ومحافل دولية مختلفة.

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