النجف تعتذر عن استقبال الزوار رغم تخفيف قيود كورونا

2020/05/09 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتخذت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في محافظة النجف قرارات لتخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أنها اعتذرت عن استقبال الزوار.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة لؤي الياسري رئيس خلية الازمة وحضور مدراء الدوائر الممثلة فيها بالاضافة الى رؤساء فروع نقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ومدير دائرة الهجرة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن الخلية قررت الاعتذار عن استقبال المواطنين خلال زيارة شهادة الامام علي وايضا خلال عيد الفطر، وتمديد حظر التجوال الى الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة مساء.

وأشارت إلى السماح بإعادة فتح ملاعب كرة القدم والقاعات الرياضية، والسماح لسائقي سيارات الاجرة بالعمل الى الساعة العاشرة ليلا.

وأفاد البيان بأن جميع المرضى المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء باستثناء شخصين فقط.

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