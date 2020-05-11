الحوار الهرمينوطيقي بين الأزمة البيشخصية والكتابة - زهير الخويلدي

2020/05/11 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " هذا المصير الخاص بثقافتنا التكنولوجية وهذا التنظيم التكنوقراطي الذي يمتد بقوة في جميع أنحاء الكوكب ، يوقظنا وفي نفس الوقت يجعلنا ندرك الحرية.



"يشكل هذا النص النسخة الأصلية للمقابلة مع هانس جورج غادامير من إنتاج إلفي بولان وجاك بولان.



نُشرت مقتطفات مختلفة على التوالي في لوموند بتاريخ 3 يناير 1995 وفي فرانكفورتر روندشاو بتاريخ 11 فبراير 1995.الترجمة:" مفهوم الهرمينوطيقاسؤال:

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