الحداد يستذكر الذكرى السنوية لاستشهاد “ليلى قاسم” ورفاقها ويؤكد على إنها مفخرة للمرأة العراقية والكوردية ورمز للشجاعة والإيثار

2020/05/13 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد الذكرى السنوية الأليمة باستشهاد المناضلة الكوردية (ليلى قاسم) ومجموعة من رفاقها الطلبة على أيدي النظام البائد والتي تصادف يوم 13 آيار من عام 1974 ، وهذه الجريمة لاتقل بشاعةً عن الجرائم الاخرى للنظام، حين أقدم على إعدام كوكبة من الطلبة والشباب الكورد المناضلين الذين كانوا

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