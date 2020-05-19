2020/05/19 | 21:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار نهائي: أندية الدوري الممتاز ترفض حضور اجتماع الهيئة التطبيعية يوم غد الأربعاء لمناقشة مستقبل المسابقة

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