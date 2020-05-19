اخبار غير سارة.. مرتفع جوي “عميق” قادم إلى العراق وموعد مع “سخونة شديدة”

2020/05/19 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي عن وجود مرتفع جوي عميق قادم إلى البلاد، قد يرفع الحرارة لدرجات قياسية.وقال السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “تشير النماذج الى تقدم مرتفع جوي عميق مع بداية يونيو حزيران المقبل لنشهد معه تحول وارتفاع درجات الحرارة وقد تقارب الـ 50 خصوصا جنوب البلاد”.

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