العراق ـ مطالبات بفرض حظر التجوال “الشامل”: جائحة “كورونا” تنمو

2020/05/25 | 18:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بالرغم من تطبيق الحظر المناطقي في العاصمة العراقية #بغداد وتحديداً في الأحياء التي باتت تمثل خطورة من حيث أعداد المصابين بفيروس “#كورونا” فيها، إلا أن المطالبات البرلمانية عادت لتجدد أهمية إعادة حظر التجوال الشامل.…

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