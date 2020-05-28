وفيات “كورونا” تصل إلى السجون العراقية وبغداد على حافّة الانهيار

2020/05/28 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس ما يشهده العالم، فبينما تتجه معظم دول #أوروبا نحو إعادة الحياة تدريجياً والتكيّف مع وباء #كورونا، يتجه #العراق نحو المزيد من الإجراءات الصارمة.بات العراقيون، خائفون جداْ من مصير مشابه لما شهدته #إيطاليا،…

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