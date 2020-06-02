للمرة الثانية خلال أسبوع.. موالون للحكومة السورية يحاولون اعتراض دورية أميركية شمالي الحسكة

2020/06/02 | 17:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضَ موالون لـ #الحكومة_السورية، اليوم الثلاثاء، دورية أميركية، ورشقوها بالحجارة في إحدى القرى على خطوط التماس، بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لـ #تركيا.وقالت مصادر محلية، إن «موالين للقوات الحكومية رشقوا دورية أميركية…

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