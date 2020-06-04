وزير الصحة يتابع ميدانيا الخدمات المقدمة في مدينة الطب

2020/06/04 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي بجولة ميدانية صباح اليوم الخميس الخدمات المقدمة في المجمع الطبي بمدينة الطب ،يرافقه مدير مستشفى بغداد التعليمي الدكتور علي عباس الغراوي موعزا بتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات العمل في المجمع الطبي بشكل عاجل كما واطلع على اهم الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا فضلا على تفقده الساحات والحدائق المتواجدة في

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