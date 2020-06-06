الحشد الشعبي يطلق حملة تعفير واسعة في منطقة الشعب ببغداد

2020/06/06 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق تشكيل العتبة العلوية التابع لهيئة الحشد الشعبي، امس الجمعة، حملة تعفير واسعة في منطقة الشعب في العاصمة بغداد تركزت على منازل الأشخاص المصابين والمنازل المجاورة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن الفرق الصحية في تشكيل العتبة العلوية التابع لهيئة الحشد الشعبي وبتوجيه آمر التشكيل الحقوقي السيد عباس ابو طبيخ اطلقت،

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